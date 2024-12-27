Сьогоднішня ціна Huh cat (HUHCAT)

Поточна ціна Huh cat (HUHCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.94K USD. Ціна HUHCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huh cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.03 USD

- зміна ціни Huh cat протягом дня — -2.07%

- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD

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