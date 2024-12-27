Ціна Huh cat (HUHCAT)
Поточна ціна Huh cat (HUHCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 78.94K USD. Ціна HUHCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Huh cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 245.03 USD
- зміна ціни Huh cat протягом дня — -2.07%
- циркуляційна пропозиція – 99.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Huh cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Huh cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Huh cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Huh cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.07%
|30 днів
|$ 0
|-60.04%
|60 днів
|$ 0
|-57.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Huh cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-2.07%
+2.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Your favorite cat from TikTok and Instagram Now, it's time for Solana, huh?
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