Сьогоднішня ціна HUGHUG (HGHG)

Поточна ціна HUGHUG (HGHG) сьогодні становить 0.00043169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HGHG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HUGHUG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.49 USD

- зміна ціни HUGHUG протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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