Ціна HUGHUG (HGHG)
Поточна ціна HUGHUG (HGHG) сьогодні становить 0.00043169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HGHG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUGHUG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.49 USD
- зміна ціни HUGHUG протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUGHUG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HUGHUG до USD становила $ -0.0000084118.
За останні 60 днів зміна ціни HUGHUG до USD становила $ +0.0001994927.
За останні 90 днів зміна ціни HUGHUG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000084118
|-1.94%
|60 днів
|$ +0.0001994927
|+46.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HUGHUG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The HUGHUG COIN PROJECT is a project that is building an NFT marketplace that aims to protect the interests of rights holders and content owners and increase the liquidity of products by using NFT technology.
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