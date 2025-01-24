Ціна HugeWin (HUGE)
Поточна ціна HugeWin (HUGE) сьогодні становить 0.00212445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HugeWin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.77M USD
- зміна ціни HugeWin протягом дня — -1.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HugeWin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HugeWin до USD становила $ -0.0000341904.
За останні 60 днів зміна ціни HugeWin до USD становила $ +0.0002437596.
За останні 90 днів зміна ціни HugeWin до USD становила $ +0.0010164781509858744.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.38%
|30 днів
|$ -0.0000341904
|-1.60%
|60 днів
|$ +0.0002437596
|+11.47%
|90 днів
|$ +0.0010164781509858744
|+91.74%
Останній аналіз цін HugeWin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
-1.38%
-11.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The HUGE token is the core digital currency of the HugeWin ecosystem, created on the Ethereum blockchain. It serves a multi-faceted role within this platform, primarily aimed at revolutionizing the way users interact with gaming and rewards systems.
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