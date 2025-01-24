Сьогоднішня ціна HugeWin (HUGE)

Поточна ціна HugeWin (HUGE) сьогодні становить 0.00212445 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HUGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HugeWin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.77M USD

- зміна ціни HugeWin протягом дня — -1.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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