Сьогоднішня ціна HUG (HUG)

Поточна ціна HUG (HUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна HUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HUG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09K USD

- зміна ціни HUG протягом дня — -4.77%

- циркуляційна пропозиція – 70.87B USD

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