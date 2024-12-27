Ціна HUG (HUG)
Поточна ціна HUG (HUG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна HUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HUG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.09K USD
- зміна ціни HUG протягом дня — -4.77%
- циркуляційна пропозиція – 70.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HUG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HUG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HUG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HUG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.77%
|30 днів
|$ 0
|-27.48%
|60 днів
|$ 0
|+68.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HUG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.35%
-4.77%
+2.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUG is a community coin built on Radix that is focused on positivity, kindness, and generosity. HUG was given a fair launch, with 50% of the supply available for purchase with no insiders, and it uses the majority of its reserves to encourage positive engagement in the community and on the Radix network.
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