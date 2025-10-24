Інформація щодо ціни Huey (HUEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,81% Зміна ціни (1 дн.) -1,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,39%

Актуальна ціна Huey (HUEY) становить --. За останні 24 години HUEY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HUEY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HUEY змінився на -0,81% за останню годину, -1,32% за 24 години та на -15,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Huey (HUEY)

Ринкова капіталізація $ 10,73K$ 10,73K $ 10,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,60K$ 11,60K $ 11,60K Циркуляційне постачання 924,98M 924,98M 924,98M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Huey — $ 10,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUEY — 924,98M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,60K.