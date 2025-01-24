Сьогоднішня ціна Huebel Bolt (BOLT)

Поточна ціна Huebel Bolt (BOLT) сьогодні становить 0.064347 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOLT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huebel Bolt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 719.36 USD

- зміна ціни Huebel Bolt протягом дня — -2.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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