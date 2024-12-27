Ціна Hudi (HUDI)
Поточна ціна Hudi (HUDI) сьогодні становить 0.051542 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна HUDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hudi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.40 USD
- зміна ціни Hudi протягом дня — +0.69%
- циркуляційна пропозиція – 23.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hudi до USD становила $ +0.00035225.
За останні 30 днів зміна ціни Hudi до USD становила $ +0.0099259995.
За останні 60 днів зміна ціни Hudi до USD становила $ -0.0070781133.
За останні 90 днів зміна ціни Hudi до USD становила $ -0.01062063576127756.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00035225
|+0.69%
|30 днів
|$ +0.0099259995
|+19.26%
|60 днів
|$ -0.0070781133
|-13.73%
|90 днів
|$ -0.01062063576127756
|-17.08%
Останній аналіз цін Hudi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.69%
+4.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.
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