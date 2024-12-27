Сьогоднішня ціна Hudi (HUDI)

Поточна ціна Hudi (HUDI) сьогодні становить 0.051542 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна HUDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hudi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 150.40 USD

- зміна ціни Hudi протягом дня — +0.69%

- циркуляційна пропозиція – 23.21M USD

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