Сьогоднішня ціна Huckleberry (FINN)

Поточна ціна Huckleberry (FINN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.41K USD. Ціна FINN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Huckleberry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.22 USD

- зміна ціни Huckleberry протягом дня — -12.11%

- циркуляційна пропозиція – 71.32M USD

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