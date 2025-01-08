Ціна Huckleberry (FINN)
Поточна ціна Huckleberry (FINN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.41K USD. Ціна FINN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Huckleberry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.22 USD
- зміна ціни Huckleberry протягом дня — -12.11%
- циркуляційна пропозиція – 71.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Huckleberry до USD становила $ -0.000120593010054395.
За останні 30 днів зміна ціни Huckleberry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Huckleberry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Huckleberry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000120593010054395
|-12.11%
|30 днів
|$ 0
|-34.38%
|60 днів
|$ 0
|+10.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Huckleberry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-12.11%
-6.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.
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