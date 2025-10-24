Інформація щодо ціни HubSuite (HSUITE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00352296$ 0,00352296 $ 0,00352296 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,56% Зміна ціни (1 дн.) +10,28% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,52% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,52%

Актуальна ціна HubSuite (HSUITE) становить --. За останні 24 години HSUITE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HSUITE становить $ 0,00352296, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HSUITE змінився на +0,56% за останню годину, +10,28% за 24 години та на -13,52% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HubSuite (HSUITE)

Ринкова капіталізація $ 4,26M$ 4,26M $ 4,26M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,05M$ 10,05M $ 10,05M Циркуляційне постачання 16,23B 16,23B 16,23B Загальна пропозиція 38 271 824 539,0413 38 271 824 539,0413 38 271 824 539,0413

Поточна ринкова капіталізація HubSuite — $ 4,26M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HSUITE — 16,23B, зі загальною пропозицією 38271824539.0413. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,05M.