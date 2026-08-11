Сьогоднішня ціна Hubra staked SOL

Поточна ціна Hubra staked SOL (RASOL) сьогодні становить $ 86.17, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RASOL до USD становить $ 86.17 за RASOL.

Hubra staked SOL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 677,257, з циркуляційною пропозицією у 8.02K RASOL. Протягом останніх 24 годин RASOL торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 312.07, тоді як історичний мінімум — $ 75.48.

У короткостроковій динаміці RASOL змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 316.59.

Ринкова інформація щодо Hubra staked SOL (RASOL)

Ринкова капіталізація $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K Обсяг (за 24 год) $ 316.59$ 316.59 $ 316.59 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 677.26K$ 677.26K $ 677.26K Циркуляційне постачання 8.02K 8.02K 8.02K Загальна пропозиція 8,019.028138229 8,019.028138229 8,019.028138229

Поточна ринкова капіталізація Hubra staked SOL — $ 677.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 316.59. Циркуляційна пропозиція RASOL — 8.02K, зі загальною пропозицією 8019.028138229. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 677.26K.