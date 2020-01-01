Токеноміка Hubble (HBB) Дізнайтеся ключову інформацію про Hubble (HBB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hubble (HBB) Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: Earn USDH rewards

Participate in the project's governance (coming soon) Офіційний вебсайт: https://hubbleprotocol.io/ Купити HBB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hubble (HBB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hubble (HBB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 473,43K $ 473,43K $ 473,43K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 68,28M $ 68,28M $ 68,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 693,34K $ 693,34K $ 693,34K Історичний максимум: $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 Історичний мінімум: $ 0,0049157 $ 0,0049157 $ 0,0049157 Поточна ціна: $ 0,0069334 $ 0,0069334 $ 0,0069334 Дізнайтеся більше про ціну Hubble (HBB)

Токеноміка Hubble (HBB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hubble (HBB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HBB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HBB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HBB, досліджуйте ціну токена HBB в реальному часі!

Прогноз ціни HBB Хочете знати, куди рухається HBB? Наша сторінка прогнозу ціни HBB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена HBB зараз!

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