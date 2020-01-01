Токеноміка Huanghuali Token (HLT) Дізнайтеся ключову інформацію про Huanghuali Token (HLT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Huanghuali Token (HLT) Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Офіційний вебсайт: https://www.holytoken.net Whitepaper: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Купити HLT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Huanghuali Token (HLT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Huanghuali Token (HLT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 131,95K $ 131,95K $ 131,95K Загальна пропозиція: $ 161,15K $ 161,15K $ 161,15K Циркуляційна пропозиція: $ 161,15K $ 161,15K $ 161,15K FDV (повністю розведена вартість): $ 131,95K $ 131,95K $ 131,95K Історичний максимум: $ 4,15 $ 4,15 $ 4,15 Історичний мінімум: $ 0,658099 $ 0,658099 $ 0,658099 Поточна ціна: $ 0,818789 $ 0,818789 $ 0,818789 Дізнайтеся більше про ціну Huanghuali Token (HLT)

Токеноміка Huanghuali Token (HLT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Huanghuali Token (HLT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HLT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HLT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HLT, досліджуйте ціну токена HLT в реальному часі!

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