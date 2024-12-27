Ціна Huanghuali Token (HLT)
Поточна ціна Huanghuali Token (HLT) сьогодні становить 1.56 USD з ринковою капіталізацією $ 228.45K USD. Ціна HLT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Huanghuali Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25 USD
- зміна ціни Huanghuali Token протягом дня — -0.20%
- циркуляційна пропозиція – 146.55K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Huanghuali Token до USD становила $ -0.00322682342398.
За останні 30 днів зміна ціни Huanghuali Token до USD становила $ -0.4019388360.
За останні 60 днів зміна ціни Huanghuali Token до USD становила $ -0.7995312000.
За останні 90 днів зміна ціни Huanghuali Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00322682342398
|-0.20%
|30 днів
|$ -0.4019388360
|-25.76%
|60 днів
|$ -0.7995312000
|-51.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Huanghuali Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.20%
-0.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.
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