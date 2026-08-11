Сьогоднішня ціна HUA HUA

Поточна ціна HUA HUA (HUAHUA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,25% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HUAHUA до USD становить $ 0 за HUAHUA.

HUA HUA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 62 997, з циркуляційною пропозицією у 988,96M HUAHUA. Протягом останніх 24 годин HUAHUA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01309342, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HUAHUA змінився на +0,23% за останню годину та на +6,40% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HUA HUA (HUAHUA)

Ринкова капіталізація $ 63,00K$ 63,00K $ 63,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 63,00K$ 63,00K $ 63,00K Циркуляційне постачання 988,96M 988,96M 988,96M Загальна пропозиція 988 957 800,270755 988 957 800,270755 988 957 800,270755

Поточна ринкова капіталізація HUA HUA — $ 63,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HUAHUA — 988,96M, зі загальною пропозицією 988957800.270755. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 63,00K.