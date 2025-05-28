Ціна hsETH (HSETH)
Поточна ціна hsETH (HSETH) сьогодні становить 1 969,52 USD з ринковою капіталізацією $ 86,98K USD. Ціна HSETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hsETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни hsETH протягом дня — -1,26%
- циркуляційна пропозиція – 44,16 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hsETH до USD становила $ -25,28747882897.
За останні 30 днів зміна ціни hsETH до USD становила $ +407,7310151600.
За останні 60 днів зміна ціни hsETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hsETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -25,28747882897
|-1,26%
|30 днів
|$ +407,7310151600
|+20,70%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hsETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1,26%
-24,47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
hsETH is a liquid staking token on Ethereum Mainnet that represents staked ETH. It is a wrapper for Stader Labs’ ETHx, maintaining a 1:1 peg with ETHx while providing enhanced liquidity for staked assets. By staking ETH through Stader Labs, users receive hsETH, allowing them to earn staking rewards while retaining the flexibility to engage in DeFi activities without waiting for the standard unstaking period. This enables efficient capital utilisation, combining the benefits of staking with continuous asset availability in the Ethereum ecosystem.
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