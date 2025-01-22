Сьогоднішня ціна HowToPay (HTP)

Поточна ціна HowToPay (HTP) сьогодні становить 0.00170964 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HowToPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.73K USD

- зміна ціни HowToPay протягом дня — +10.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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