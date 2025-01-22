Ціна Howl City (HWL)
Поточна ціна Howl City (HWL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HWL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Howl City:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.17 USD
- зміна ціни Howl City протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Howl City до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Howl City до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Howl City до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Howl City до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.90%
|60 днів
|$ 0
|-18.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Howl City: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-8.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HowlCity is a metaverse game where users compete in racing motorbikes, make new friends and design their own world. Players will not only participate in a 3D Play-to-earn Motorcycle racing game, win the game, get rewards but also can join a Metaverse city, interact with other players and satisfy their creativity. The HowlCity game is currently playable on desktop browsers, website and next stage on mobile. HowlCity in phase 1 is basically a racing game. This will be a perfect choice for hobbyists who want to test thrills, rush on the track and compete with each other on every kilometer. When entering the world of HowlCity, the user will take on the status of a racer, try to compete with opponents, and receive valuable rewards, such as tokens, NFTs and points. With the development orientation to become a metaverse and multi-game game, HowlCity will also try to simulate the image of a real-life scene. In addition to racing, riders can also buy, sell, rent motorbikes, trade in-game real estate, interact with other racers and upgrade properties. HowlCity is only fueled by only one token used for the Ecosystem, Utility and even in the GamePlay, that is $HWL. Riders can earn $HWL through selling NFT or trading in the exchange in the nearest time. Token: $HWL Initial Market Cap: $281,250 Initial Total Supply: 11,250,000 HWL Total supply: 540,000,000 HWL
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