Ціна HowInu (HOW)
Поточна ціна HowInu (HOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HowInu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.57 USD
- зміна ціни HowInu протягом дня — +4.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HowInu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HowInu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HowInu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HowInu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.52%
|30 днів
|$ 0
|+11.06%
|60 днів
|$ 0
|+87.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HowInu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
+4.52%
-7.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HowInu is a Meme Cryptocurrency running on the Binance Smart Chain Network created by Pasindu Shenal based on an image of a fictional dog. The HowInu Crypto project aims to play a role in advancing the crypto industry beyond the functionality of a normal meme cryptocurrency. Ultimately, the project aims to remain stable in the Crypto market for a long time and become a popular Meme Cryptocurrency in the world along with the growth of the Crypto market.
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