Ціна HowdySol (HOWDY)
Поточна ціна HowdySol (HOWDY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOWDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HowdySol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.64 USD
- зміна ціни HowdySol протягом дня — +8.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HowdySol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HowdySol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HowdySol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HowdySol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.00%
|30 днів
|$ 0
|+7.31%
|60 днів
|$ 0
|-30.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HowdySol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+8.00%
+18.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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