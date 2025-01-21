Сьогоднішня ціна HOW TO FLY (PUFF)

Поточна ціна HOW TO FLY (PUFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HOW TO FLY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.70 USD

- зміна ціни HOW TO FLY протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PUFF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PUFF.