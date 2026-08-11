Сьогоднішня ціна Housecoin

Поточна ціна Housecoin (HOUSE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOUSE до USD становить $ 0 за HOUSE.

Housecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 777,036, з циркуляційною пропозицією у 998.58M HOUSE. Протягом останніх 24 годин HOUSE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.117813, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOUSE змінився на +0.34% за останню годину та на -13.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 138.84K.

Ринкова інформація щодо Housecoin (HOUSE)

Ринкова капіталізація $ 777.04K$ 777.04K $ 777.04K Обсяг (за 24 год) $ 138.84K$ 138.84K $ 138.84K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 777.04K$ 777.04K $ 777.04K Циркуляційне постачання 998.58M 998.58M 998.58M Загальна пропозиція 998,583,243.113634 998,583,243.113634 998,583,243.113634

Поточна ринкова капіталізація Housecoin — $ 777.04K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 138.84K. Циркуляційна пропозиція HOUSE — 998.58M, зі загальною пропозицією 998583243.113634. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 777.04K.