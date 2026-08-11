Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна House Party Protocol сьогодні становить 0,00616287 USD. Ринкова капіталізація HPP становить 1 657 414 USD. Відстежуйте оновлення цін HPP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна House Party Protocol сьогодні становить 0,00616287 USD. Ринкова капіталізація HPP становить 1 657 414 USD. Відстежуйте оновлення цін HPP до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HPP

Інформація про ціну HPP

Що таке HPP

Whitepaper HPP

Офіційний вебсайт HPP

Токеноміка HPP

Прогноз ціни HPP

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип House Party Protocol

Ціна House Party Protocol (HPP)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HPP до USD:

$0,00616287
$0,00616287$0,00616287
+0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни House Party Protocol (HPP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:25:34 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна House Party Protocol

Поточна ціна House Party Protocol (HPP) сьогодні становить $ 0,00616287, зі зміною 1,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HPP до USD становить $ 0,00616287 за HPP.

House Party Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 657 414, з циркуляційною пропозицією у 385,94M HPP. Протягом останніх 24 годин HPP торгувався між $ 0,00592242 (мінімум) та $ 0,00679948 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,057578, тоді як історичний мінімум — $ 0,00592242.

У короткостроковій динаміці HPP змінився на -0,18% за останню годину та на -7,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,27M.

Ринкова інформація щодо House Party Protocol (HPP)

$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M

$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M

$ 10,48M
$ 10,48M$ 10,48M

385,94M
385,94M 385,94M

1 700 000 000,0
1 700 000 000,0 1 700 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація House Party Protocol — $ 1,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,27M. Циркуляційна пропозиція HPP — 385,94M, зі загальною пропозицією 1700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,48M.

Історія ціни House Party Protocol у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00592242
$ 0,00592242$ 0,00592242
Мін. за 24 год
$ 0,00679948
$ 0,00679948$ 0,00679948
Макс. за 24 год

$ 0,00592242
$ 0,00592242$ 0,00592242

$ 0,00679948
$ 0,00679948$ 0,00679948

$ 0,057578
$ 0,057578$ 0,057578

$ 0,00592242
$ 0,00592242$ 0,00592242

-0,18%

+1,95%

-7,68%

-7,68%

Історія ціни House Party Protocol (HPP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни House Party Protocol до USD становила $ +0,0001181.
За останні 30 днів зміна ціни House Party Protocol до USD становила $ -0,0042757314.
За останні 60 днів зміна ціни House Party Protocol до USD становила $ -0,0051626096.
За останні 90 днів зміна ціни House Party Protocol до USD становила $ -0,00000000369167106.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0001181+1,95%
30 днів$ -0,0042757314-69,37%
60 днів$ -0,0051626096-83,76%
90 днів$ -0,00000000369167106-0,00%

Прогноз ціни House Party Protocol

Прогноз ціни House Party Protocol (HPP) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HPP у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни House Party Protocol (HPP) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна House Party Protocol потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне House Party Protocol у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HPP на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни House Party Protocol.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Про House Party Protocol

На якій блокчейн-мережі працює House Party Protocol?

House Party Protocol працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна HPP?

Токен коштує ₴0.2715930342094168080000, що означає зміну ціни на 1.95% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить House Party Protocol?

House Party Protocol належить до категорії Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти HPP зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація House Party Protocol?

Його ринкова капіталізація становить ₴73040985.32034041760000, що ставить актив на #2088 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів HPP зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 385935293.03311485 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували House Party Protocol сьогодні?

За останню добу HPP згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин House Party Protocol коливався між ₴0.2609965840042925280000 та ₴0.2996479569171904320000, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про House Party Protocol

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:25:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для House Party Protocol (HPP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про House Party Protocol

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4250
$0,4250$0,4250

+325,00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53729
$0,53729$0,53729

+974,58%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01614
$0,01614$0,01614

+28,81%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17683
$0,17683$0,17683

-12,41%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2915
$3,2915$3,2915

+82,74%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,53729
$0,53729$0,53729

+974,58%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,026714
$0,026714$0,026714

+79,32%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,2915
$3,2915$3,2915

+82,74%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00900
$0,00900$0,00900

+50,25%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0185
$0,0185$0,0185

+32,14%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?