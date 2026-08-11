Сьогоднішня ціна House Party Protocol

Поточна ціна House Party Protocol (HPP) сьогодні становить $ 0,00616287, зі зміною 1,95% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HPP до USD становить $ 0,00616287 за HPP.

House Party Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 657 414, з циркуляційною пропозицією у 385,94M HPP. Протягом останніх 24 годин HPP торгувався між $ 0,00592242 (мінімум) та $ 0,00679948 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,057578, тоді як історичний мінімум — $ 0,00592242.

У короткостроковій динаміці HPP змінився на -0,18% за останню годину та на -7,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,27M.

Ринкова інформація щодо House Party Protocol (HPP)

Ринкова капіталізація $ 1,66M$ 1,66M $ 1,66M Обсяг (за 24 год) $ 1,27M$ 1,27M $ 1,27M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,48M$ 10,48M $ 10,48M Циркуляційне постачання 385,94M 385,94M 385,94M Загальна пропозиція 1 700 000 000,0 1 700 000 000,0 1 700 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація House Party Protocol — $ 1,66M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,27M. Циркуляційна пропозиція HPP — 385,94M, зі загальною пропозицією 1700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,48M.