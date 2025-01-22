Ціна House (HOUSE)
Поточна ціна House (HOUSE) сьогодні становить 0.093217 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOUSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності House:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.92 USD
- зміна ціни House протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HOUSE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HOUSE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни House до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни House до USD становила $ -0.0101495228.
За останні 60 днів зміна ціни House до USD становила $ -0.0006125475.
За останні 90 днів зміна ціни House до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0101495228
|-10.88%
|60 днів
|$ -0.0006125475
|-0.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін House: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? House Money is a Telegram Bot based Sportsbook. A full desktop client is already in the works. Innovate in the gamblefi space with products that people actually use is the ultimate goal. The initial Bot goes live tomorrow, August 4th. What makes your project unique? One of the first sportsbooks available right in telegram. Building unique betting markets that are exclusive to House Money is the major differentiator. Leveraged indexs on the volatility of sports games as a derivative of in game betting is development. Merging the world of trading and gambling. History of your project. House Money launched on August 3rd. $1M in 24h volume with no marketing, presales, or airdrops to influencers. The telegram bot and other products have been in development for a couple months now. House Money is a team made up of developers and product / growth leads. What’s next for your project? The Telegram Bot launches tomorrow, August 4th. The team is aiming to ship multiple updates + new products over the next few months. The next product will be a mix of leverage trading and sports betting. What can your token be used for? $HOUSE will have multiple use-cases: - Revenue share model where users can "be the house" and earn a share of the profits from lost bets - Holding 1% or more will give holders a free bet each month - Potential fee split / reflections - Entered in a lottery - Used as currency on the sportsbook
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HOUSE до AUD
A$0.14821503
|1 HOUSE до GBP
￡0.07550577
|1 HOUSE до EUR
€0.08948832
|1 HOUSE до USD
$0.093217
|1 HOUSE до MYR
RM0.41388348
|1 HOUSE до TRY
₺3.32225388
|1 HOUSE до JPY
¥14.52414077
|1 HOUSE до RUB
₽9.2750915
|1 HOUSE до INR
₹8.07072786
|1 HOUSE до IDR
Rp1,528.14729648
|1 HOUSE до PHP
₱5.45878752
|1 HOUSE до EGP
￡E.4.68788293
|1 HOUSE до BRL
R$0.56116634
|1 HOUSE до CAD
C$0.13330031
|1 HOUSE до BDT
৳11.28764653
|1 HOUSE до NGN
₦144.52177246
|1 HOUSE до UAH
₴3.92723221
|1 HOUSE до VES
Bs5.126935
|1 HOUSE до PKR
Rs25.85000627
|1 HOUSE до KZT
₸48.5753787
|1 HOUSE до THB
฿3.16098847
|1 HOUSE до TWD
NT$3.05472109
|1 HOUSE до CHF
Fr0.0838953
|1 HOUSE до HKD
HK$0.72522826
|1 HOUSE до MAD
.د.م0.93030566