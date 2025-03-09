Ціна Hourglass (WAIT)
Поточна ціна Hourglass (WAIT) сьогодні становить 0.00272183 USD з ринковою капіталізацією $ 265.54K USD. Ціна WAIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hourglass:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.09 USD
- зміна ціни Hourglass протягом дня — +1.67%
- циркуляційна пропозиція – 97.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hourglass до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hourglass до USD становила $ -0.0008148889.
За останні 60 днів зміна ціни Hourglass до USD становила $ -0.0013643314.
За останні 90 днів зміна ціни Hourglass до USD становила $ -0.015421387236030414.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.67%
|30 днів
|$ -0.0008148889
|-29.93%
|60 днів
|$ -0.0013643314
|-50.12%
|90 днів
|$ -0.015421387236030414
|-84.99%
Останній аналіз цін Hourglass: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
+1.67%
+2.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.
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