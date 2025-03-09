Сьогоднішня ціна Hourglass (WAIT)

Поточна ціна Hourglass (WAIT) сьогодні становить 0.00272183 USD з ринковою капіталізацією $ 265.54K USD. Ціна WAIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hourglass:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 54.09 USD

- зміна ціни Hourglass протягом дня — +1.67%

- циркуляційна пропозиція – 97.75M USD

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