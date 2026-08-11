Сьогоднішня ціна Houdini Swap

Поточна ціна Houdini Swap (LOCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOCK до USD становить $ 0 за LOCK.

Houdini Swap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,047, з циркуляційною пропозицією у 49.80M LOCK. Протягом останніх 24 годин LOCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.3, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOCK змінився на -- за останню годину та на -46.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.02.

Ринкова інформація щодо Houdini Swap (LOCK)

Ринкова капіталізація $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K Обсяг (за 24 год) $ 7.02$ 7.02 $ 7.02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.05K$ 23.05K $ 23.05K Циркуляційне постачання 49.80M 49.80M 49.80M Загальна пропозиція 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

Поточна ринкова капіталізація Houdini Swap — $ 23.05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.02. Циркуляційна пропозиція LOCK — 49.80M, зі загальною пропозицією 49798991.20275994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.05K.