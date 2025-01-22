Ціна Hottie Froggie (HOTTIE)
Поточна ціна Hottie Froggie (HOTTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOTTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hottie Froggie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 278.25 USD
- зміна ціни Hottie Froggie протягом дня — +0.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hottie Froggie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hottie Froggie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hottie Froggie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hottie Froggie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.20%
|30 днів
|$ 0
|-27.48%
|60 днів
|$ 0
|-65.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hottie Froggie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+0.20%
-9.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hottie Froggie is official Matt Furrie character from NFT collection. Hottie is in love with Pepe.
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