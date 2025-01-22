Ціна HotMoon (HOTMOON)
Поточна ціна HotMoon (HOTMOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HOTMOON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HotMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20 USD
- зміна ціни HotMoon протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HotMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HotMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HotMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HotMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.25%
|60 днів
|$ 0
|+6.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HotMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HotMoon token is a community-based that has a high focus on its community growth,P2E / Metaverse In the future, HotMoon decides to work in the metaverse and gaming space (playtoearn) NFT Marketplace HotMoon plans to create an nft product for graphic artists in the future that can exhibit and sell their HotMoon nfts. DEX MeMe HotMoon plans to create a dex for MemeCoin in the future so that users can trade famous and non-famous memes
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