Інформація щодо ціни HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00214902 $ 0,00214902 $ 0,00214902 Мін. за 24 год $ 0,0022926 $ 0,0022926 $ 0,0022926 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00214902$ 0,00214902 $ 0,00214902 Макс. за 24 год $ 0,0022926$ 0,0022926 $ 0,0022926 Рекордний максимум $ 0,581112$ 0,581112 $ 0,581112 Найнижча ціна $ 0,00173695$ 0,00173695 $ 0,00173695 Зміна ціни (за 1 год) +0,76% Зміна ціни (1 дн.) +4,08% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,43% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,43%

Актуальна ціна HotKeySwap (HOTKEY) становить $0,00228904. За останні 24 години HOTKEY торгувався між мінімумом у $ 0,00214902 і максимумом у $ 0,0022926, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HOTKEY становить $ 0,581112, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00173695.

Що стосується короткострокових результатів, то HOTKEY змінився на +0,76% за останню годину, +4,08% за 24 години та на +10,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HotKeySwap (HOTKEY)

Ринкова капіталізація $ 217,46K$ 217,46K $ 217,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 217,46K$ 217,46K $ 217,46K Циркуляційне постачання 95,00M 95,00M 95,00M Загальна пропозиція 95 000 000,0 95 000 000,0 95 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HotKeySwap — $ 217,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOTKEY — 95,00M, зі загальною пропозицією 95000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 217,46K.