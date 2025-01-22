Ціна Hotelium (HTL)
Поточна ціна Hotelium (HTL) сьогодні становить 5.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hotelium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.06 USD
- зміна ціни Hotelium протягом дня — -3.22%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hotelium до USD становила $ -0.199594282389183.
За останні 30 днів зміна ціни Hotelium до USD становила $ -0.1703250510.
За останні 60 днів зміна ціни Hotelium до USD становила $ -0.0257929400.
За останні 90 днів зміна ціни Hotelium до USD становила $ +0.131811781215038.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.199594282389183
|-3.22%
|30 днів
|$ -0.1703250510
|-2.84%
|60 днів
|$ -0.0257929400
|-0.43%
|90 днів
|$ +0.131811781215038
|+2.25%
Останній аналіз цін Hotelium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-3.22%
-4.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Hotelium token (HTL) is an utility token of ERC-20 type on the Ethereum blockchain. They are the foundation of the whole Hotelium ecosystem as they will give clients and hotel owners access to the decentralized Hotelium platform. Our ledger will keep record of all transactions and execute booking and payments via smart contracts.
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