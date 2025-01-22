Сьогоднішня ціна Hotelium (HTL)

Поточна ціна Hotelium (HTL) сьогодні становить 5.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HTL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hotelium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 218.06 USD

- зміна ціни Hotelium протягом дня — -3.22%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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