Сьогоднішня ціна Hotdog

Поточна ціна Hotdog (HOTDOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOTDOG до USD становить $ 0 за HOTDOG.

Hotdog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,423, з циркуляційною пропозицією у 100.00B HOTDOG. Протягом останніх 24 годин HOTDOG торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOTDOG змінився на +0.06% за останню годину та на +0.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hotdog (HOTDOG)

Ринкова капіталізація $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25.42K$ 25.42K $ 25.42K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Hotdog — $ 25.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOTDOG — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25.42K.