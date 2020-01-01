Токеноміка HotCocoa (HOTCOCOA) Дізнайтеся ключову інформацію про HotCocoa (HOTCOCOA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Офіційний вебсайт: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Whitepaper: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Купити HOTCOCOA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни HotCocoa (HOTCOCOA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена HotCocoa (HOTCOCOA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,10M $ 2,10M $ 2,10M Загальна пропозиція: $ 1,60B $ 1,60B $ 1,60B Циркуляційна пропозиція: $ 425,78M $ 425,78M $ 425,78M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,88M $ 7,88M $ 7,88M Історичний максимум: $ 0,0071471 $ 0,0071471 $ 0,0071471 Історичний мінімум: $ 0,00447324 $ 0,00447324 $ 0,00447324 Поточна ціна: $ 0,00492304 $ 0,00492304 $ 0,00492304 Дізнайтеся більше про ціну HotCocoa (HOTCOCOA)

Токеноміка HotCocoa (HOTCOCOA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки HotCocoa (HOTCOCOA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOTCOCOA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOTCOCOA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOTCOCOA, досліджуйте ціну токена HOTCOCOA в реальному часі!

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