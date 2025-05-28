Ціна HotCocoa (HOTCOCOA)
Поточна ціна HotCocoa (HOTCOCOA) сьогодні становить 0,00639417 USD з ринковою капіталізацією $ 2,71M USD. Ціна HOTCOCOA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HotCocoa:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HotCocoa протягом дня — +2,34%
- циркуляційна пропозиція – 424,78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HotCocoa до USD становила $ +0,0001464.
За останні 30 днів зміна ціни HotCocoa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HotCocoa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HotCocoa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0001464
|+2,34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HotCocoa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,04%
+2,34%
+0,50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
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