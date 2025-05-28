Сьогоднішня ціна HotCocoa (HOTCOCOA)

Поточна ціна HotCocoa (HOTCOCOA) сьогодні становить 0,00639417 USD з ринковою капіталізацією $ 2,71M USD. Ціна HOTCOCOA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HotCocoa:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HotCocoa протягом дня — +2,34%

- циркуляційна пропозиція – 424,78M USD

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