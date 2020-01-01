Токеноміка Hot Mom (HOTMOM) Дізнайтеся ключову інформацію про Hot Mom (HOTMOM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Hot Mom (HOTMOM) Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you. Офіційний вебсайт: https://hotmomsol.xyz/ Купити HOTMOM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Hot Mom (HOTMOM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Hot Mom (HOTMOM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,95M $ 7,95M $ 7,95M Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,95M $ 7,95M $ 7,95M Історичний максимум: $ 0,112823 $ 0,112823 $ 0,112823 Історичний мінімум: $ 0,00147655 $ 0,00147655 $ 0,00147655 Поточна ціна: $ 0,00794695 $ 0,00794695 $ 0,00794695 Дізнайтеся більше про ціну Hot Mom (HOTMOM)

Токеноміка Hot Mom (HOTMOM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Hot Mom (HOTMOM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOTMOM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOTMOM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOTMOM, досліджуйте ціну токена HOTMOM в реальному часі!

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