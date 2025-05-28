Ціна Hot Mom (HOTMOM)
Поточна ціна Hot Mom (HOTMOM) сьогодні становить 0,03956178 USD з ринковою капіталізацією $ 39,56M USD. Ціна HOTMOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hot Mom:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hot Mom протягом дня — +1,84%
- циркуляційна пропозиція – 999,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hot Mom до USD становила $ +0,00071604.
За останні 30 днів зміна ціни Hot Mom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hot Mom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hot Mom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00071604
|+1,84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hot Mom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,37%
+1,84%
-4,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels. They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn. Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew. Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place. Come say hi. We might adopt you.
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