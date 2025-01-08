Сьогоднішня ціна Hot Doge (HOTDOGE)

Поточна ціна Hot Doge (HOTDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.92K USD. Ціна HOTDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hot Doge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05K USD

- зміна ціни Hot Doge протягом дня — -8.36%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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