Ціна Hot Doge (HOTDOGE)
Поточна ціна Hot Doge (HOTDOGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 49.92K USD. Ціна HOTDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hot Doge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.05K USD
- зміна ціни Hot Doge протягом дня — -8.36%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hot Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hot Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hot Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hot Doge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hot Doge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
-8.36%
-99.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).
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