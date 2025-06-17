Сьогоднішня ціна Hot Dad (HOTDAD)

Поточна ціна Hot Dad (HOTDAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27,51K USD. Ціна HOTDAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hot Dad:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hot Dad протягом дня — -30,57%

- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD

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