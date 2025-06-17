Ціна Hot Dad (HOTDAD)
Поточна ціна Hot Dad (HOTDAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27,51K USD. Ціна HOTDAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hot Dad:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hot Dad протягом дня — -30,57%
- циркуляційна пропозиція – 999,64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hot Dad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hot Dad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hot Dad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hot Dad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hot Dad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8,50%
-30,57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HOTDAD is a social media persona, likely a father and cryptocurrency enthusiast, sharing humorous and relatable content about parenting and cryptocurrency. His posts blend dad life with crypto insights, often with a lighthearted tone, entertaining and educating his audience about the ups and downs of fatherhood and the wild world of crypto. By day, he's navigating tantrums and diaper changes; by night, he's HODLing and analyzing market trends. His content resonates with fellow parents and crypto enthusiasts alike, making complex concepts more accessible and fun. With a unique blend of dad jokes and crypto wisdom, HOTDAD has become a beloved figure in the online community.
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