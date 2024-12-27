Сьогоднішня ціна Hot Cross (HOTCROSS)

Поточна ціна Hot Cross (HOTCROSS) сьогодні становить 0.01368951 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна HOTCROSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hot Cross:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.34K USD

- зміна ціни Hot Cross протягом дня — -2.88%

- циркуляційна пропозиція – 111.50M USD

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