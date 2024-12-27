Ціна Hot Cross (HOTCROSS)
Поточна ціна Hot Cross (HOTCROSS) сьогодні становить 0.01368951 USD з ринковою капіталізацією $ 1.53M USD. Ціна HOTCROSS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hot Cross:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.34K USD
- зміна ціни Hot Cross протягом дня — -2.88%
- циркуляційна пропозиція – 111.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hot Cross до USD становила $ -0.00040684701777171.
За останні 30 днів зміна ціни Hot Cross до USD становила $ +0.0260858527.
За останні 60 днів зміна ціни Hot Cross до USD становила $ +0.0201903995.
За останні 90 днів зміна ціни Hot Cross до USD становила $ +0.00667732251781155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00040684701777171
|-2.88%
|30 днів
|$ +0.0260858527
|+190.55%
|60 днів
|$ +0.0201903995
|+147.49%
|90 днів
|$ +0.00667732251781155
|+95.22%
Останній аналіз цін Hot Cross: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
-2.88%
+9.38%
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₹1.1708637903
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