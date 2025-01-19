Ціна HOT BOXY (BOXY)
Поточна ціна HOT BOXY (BOXY) сьогодні становить 0.04848567 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HOT BOXY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.74K USD
- зміна ціни HOT BOXY протягом дня — -9.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BOXY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BOXY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HOT BOXY до USD становила $ -0.00527302188507813.
За останні 30 днів зміна ціни HOT BOXY до USD становила $ +0.0072238072.
За останні 60 днів зміна ціни HOT BOXY до USD становила $ +0.0006390653.
За останні 90 днів зміна ціни HOT BOXY до USD становила $ +0.00539220580999409.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00527302188507813
|-9.80%
|30 днів
|$ +0.0072238072
|+14.90%
|60 днів
|$ +0.0006390653
|+1.32%
|90 днів
|$ +0.00539220580999409
|+12.51%
Останній аналіз цін HOT BOXY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.17%
-9.80%
-31.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
High-quality boxes created with AI and governed by DAO. Next-generation cardboard makes our boxes incredibly valuable and secure, because cybersecurity and privacy is our main advantage. That's why you can find incredibly valuable rewards in these boxes. Our mission is to provide a box to every person in this world. With DePIN technology, we have built a network of boxes that will help realize our plan.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BOXY до AUD
A$0.0780619287
|1 BOXY до GBP
￡0.0397582494
|1 BOXY до EUR
€0.0470310999
|1 BOXY до USD
$0.04848567
|1 BOXY до MYR
RM0.218185515
|1 BOXY до TRY
₺1.7178472881
|1 BOXY до JPY
¥7.5768556509
|1 BOXY до RUB
₽4.9678417482
|1 BOXY до INR
₹4.1978893086
|1 BOXY до IDR
Rp794.8469220048
|1 BOXY до PHP
₱2.8388359785
|1 BOXY до EGP
￡E.2.4349503474
|1 BOXY до BRL
R$0.295762587
|1 BOXY до CAD
C$0.0698193648
|1 BOXY до BDT
৳5.891008905
|1 BOXY до NGN
₦75.5227341621
|1 BOXY до UAH
₴2.0417315637
|1 BOXY до VES
Bs2.61822618
|1 BOXY до PKR
Rs13.5168350826
|1 BOXY до KZT
₸25.7352239226
|1 BOXY до THB
฿1.6674221913
|1 BOXY до TWD
NT$1.5946936863
|1 BOXY до CHF
Fr0.0441219597
|1 BOXY до HKD
HK$0.3772185126
|1 BOXY до MAD
.د.م0.4867961268