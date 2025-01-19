Сьогоднішня ціна HOT BOXY (BOXY)

Поточна ціна HOT BOXY (BOXY) сьогодні становить 0.04848567 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HOT BOXY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.74K USD

- зміна ціни HOT BOXY протягом дня — -9.80%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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