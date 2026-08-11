Яка зараз ціна Hosky?

Hosky торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.61% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HOSKY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.61% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HOSKY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Hosky виглядає у порівнянні з токенами категорії Meme,Cardano Ecosystem,Dog-Themed?

У сегменті Meme,Cardano Ecosystem,Dog-Themed HOSKY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Hosky?

Ринкова капіталізація ₴281085417.59404211280000 розташовує HOSKY на #1425 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HOSKY?

Hosky згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HOSKY?

З 1.0e+15 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.