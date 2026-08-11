Яка зараз ринкова ціна Hosico?

Hosico оцінюється в ₴, зі зміною 18.40% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має HOSICO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення HOSICO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Hosico у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість HOSICO?

Обігова кількість становить 999878178.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Hosico?

Hosico згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як HOSICO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,BONK.fun Ecosystem,Glue Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,BONK.fun Ecosystem,Glue Ecosystem, імпульс HOSICO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.