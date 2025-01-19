Ціна HorusLayer ($HRX)
Поточна ціна HorusLayer ($HRX) сьогодні становить 0.003023 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $HRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HorusLayer:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.53 USD
- зміна ціни HorusLayer протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HorusLayer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HorusLayer до USD становила $ -0.0000242952.
За останні 60 днів зміна ціни HorusLayer до USD становила $ +0.0000182005.
За останні 90 днів зміна ціни HorusLayer до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000242952
|-0.80%
|60 днів
|$ +0.0000182005
|+0.60%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HorusLayer: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HorusLayer stands as the ultimate hub of Defi innovation, empowering individual users to amplify assets through pioneering restaking strategies and savvy management integrations. For projects, HorusLayer serves as a versatile platform, facilitating optimized asset growth and driving sustainable development within the dynamic digital asset ecosystem. Unlock the potential of HorusLayer with our array of cutting-edge features designed to revolutionize asset management, maximize returns, and empower users in the dynamic world of decentralized finance (DeFi): 1. Optimized Staking and LSDs Aggregators 2. Secure Validator Network 3. DeFi Ecosystem Collaboration 5. Automated Investment Management 6. Innovation Nexus: HorusLayer Labs 7. Hardware Wallet Integration 8. Crypto Debit Card
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