Ціна HORUS (HORUS)
Поточна ціна HORUS (HORUS) сьогодні становить 0.00572074 USD з ринковою капіталізацією $ 406.57K USD. Ціна HORUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HORUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.49 USD
- зміна ціни HORUS протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 71.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HORUS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HORUS до USD становила $ +0.0043847944.
За останні 60 днів зміна ціни HORUS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HORUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.09%
|30 днів
|$ +0.0043847944
|+76.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HORUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.09%
+11.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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