Сьогоднішня ціна HORUS (HORUS)

Поточна ціна HORUS (HORUS) сьогодні становить 0.00572074 USD з ринковою капіталізацією $ 406.57K USD. Ціна HORUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HORUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.49 USD

- зміна ціни HORUS протягом дня — -1.09%

- циркуляційна пропозиція – 71.07M USD

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