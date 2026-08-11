Сьогоднішня ціна HorseCoin

Поточна ціна HorseCoin (马币) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 马币 до USD становить $ 0 за 马币.

HorseCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 464, з циркуляційною пропозицією у 1,00B 马币. Протягом останніх 24 годин 马币 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03265298, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 马币 змінився на -0,41% за останню годину та на -0,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо HorseCoin (马币)

Ринкова капіталізація $ 23,46K$ 23,46K $ 23,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,46K$ 23,46K $ 23,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HorseCoin — $ 23,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 马币 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,46K.