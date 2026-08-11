Сьогоднішня ціна horse in an air vent

Поточна ціна horse in an air vent (HORSE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HORSE до USD становить $ 0 за HORSE.

horse in an air vent наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26,744, з циркуляційною пропозицією у 993.86M HORSE. Протягом останніх 24 годин HORSE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HORSE змінився на -0.02% за останню годину та на +44.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо horse in an air vent (HORSE)

Ринкова капіталізація $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26.74K$ 26.74K $ 26.74K Циркуляційне постачання 993.86M 993.86M 993.86M Загальна пропозиція 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

Поточна ринкова капіталізація horse in an air vent — $ 26.74K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HORSE — 993.86M, зі загальною пропозицією 993864360.481893. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26.74K.