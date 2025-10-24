Інформація щодо ціни hornyCoin (69420) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -2,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,24%

Актуальна ціна hornyCoin (69420) становить --. За останні 24 години 69420 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 69420 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 69420 змінився на -- за останню годину, -2,21% за 24 години та на -0,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо hornyCoin (69420)

Ринкова капіталізація $ 16,05K$ 16,05K $ 16,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,05K$ 16,05K $ 16,05K Циркуляційне постачання 999,47M 999,47M 999,47M Загальна пропозиція 999 470 426,643234 999 470 426,643234 999 470 426,643234

Поточна ринкова капіталізація hornyCoin — $ 16,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 69420 — 999,47M, зі загальною пропозицією 999470426.643234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,05K.