Токеноміка Horny Jail (JAIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Horny Jail (JAIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Horny Jail (JAIL) The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery. Офіційний вебсайт: https://letsbonk.fun/token/yFtG6tU4mZqiUnrBC4gF9eXTdWyzj7ZSKb92wv3bonk Купити JAIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Horny Jail (JAIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Horny Jail (JAIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Загальна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M Циркуляційна пропозиція: $ 999,85M $ 999,85M $ 999,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,36M $ 1,36M $ 1,36M Історичний максимум: $ 0,00205629 $ 0,00205629 $ 0,00205629 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00136324 $ 0,00136324 $ 0,00136324 Дізнайтеся більше про ціну Horny Jail (JAIL)

Токеноміка Horny Jail (JAIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Horny Jail (JAIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів JAIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів JAIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку JAIL, досліджуйте ціну токена JAIL в реальному часі!

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