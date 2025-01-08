Сьогоднішня ціна Hornt (HORNT)

Поточна ціна Hornt (HORNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.66K USD. Ціна HORNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hornt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.67 USD

- зміна ціни Hornt протягом дня — -3.11%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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