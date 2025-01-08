Ціна Hornt (HORNT)
Поточна ціна Hornt (HORNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.66K USD. Ціна HORNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hornt:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.67 USD
- зміна ціни Hornt протягом дня — -3.11%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hornt до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hornt до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hornt до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hornt до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.11%
|30 днів
|$ 0
|-24.17%
|60 днів
|$ 0
|-15.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hornt: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
-3.11%
+0.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hornt is a token used for Horntswap. Horntswap is a solana dex utilizing jupiter api to return 50% of their fees back to them via hornt token.
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