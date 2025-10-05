Актуальна ціна Horizon сьогодні становить 0,00589662 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HRZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HRZ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Horizon сьогодні становить 0,00589662 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HRZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HRZ на MEXC вже зараз.

Ціна Horizon (HRZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HRZ до USD:

$0,00589662
$0,00589662$0,00589662
+0,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Horizon (HRZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Horizon (HRZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00587265
$ 0,00587265$ 0,00587265
Мін. за 24 год
$ 0,00592035
$ 0,00592035$ 0,00592035
Макс. за 24 год

$ 0,00587265
$ 0,00587265$ 0,00587265

$ 0,00592035
$ 0,00592035$ 0,00592035

$ 0,126194
$ 0,126194$ 0,126194

$ 0,00524898
$ 0,00524898$ 0,00524898

--

+0,39%

-8,67%

-8,67%

Актуальна ціна Horizon (HRZ) становить $0,00589662. За останні 24 години HRZ торгувався між мінімумом у $ 0,00587265 і максимумом у $ 0,00592035, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HRZ становить $ 0,126194, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00524898.

Що стосується короткострокових результатів, то HRZ змінився на -- за останню годину, +0,39% за 24 години та на -8,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Horizon (HRZ)

$ 50,60K
$ 50,60K$ 50,60K

--
----

$ 56,48K
$ 56,48K$ 56,48K

8,58M
8,58M 8,58M

9 577 807,002004618
9 577 807,002004618 9 577 807,002004618

Поточна ринкова капіталізація Horizon — $ 50,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HRZ — 8,58M, зі загальною пропозицією 9577807.002004618. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,48K.

Історія ціни Horizon (HRZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Horizon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Horizon до USD становила $ +0,0005096566.
За останні 60 днів зміна ціни Horizon до USD становила $ -0,0019875902.
За останні 90 днів зміна ціни Horizon до USD становила $ -0,017667981631246344.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,39%
30 днів$ +0,0005096566+8,64%
60 днів$ -0,0019875902-33,70%
90 днів$ -0,017667981631246344-74,97%

Що таке Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Horizon (USD)

Скільки коштуватиме Horizon (HRZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Horizon (HRZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Horizon.

Перегляньте прогноз ціни Horizon вже зараз!

HRZ до місцевих валют

Токеноміка Horizon (HRZ)

Розуміння токеноміки Horizon (HRZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HRZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Horizon (HRZ)

Скільки сьогодні коштує Horizon (HRZ)?
Актуальна ціна HRZ у USD становить 0,00589662 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HRZ до USD?
Поточна ціна HRZ до USD — $ 0,00589662. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Horizon?
Ринкова капіталізація HRZ — $ 50,60K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HRZ?
Циркуляційна пропозиція HRZ — 8,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HRZ?
HRZ досяг історичної максимальної ціни у 0,126194 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HRZ?
Історична мінімальна ціна HRZ становила 0,00524898 USD.
Який обсяг торгівлі HRZ?
Актуальний обсяг торгівлі HRZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HRZ цього року?
HRZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HRZ для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.