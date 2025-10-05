Інформація щодо ціни Horizon (HRZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00587265 $ 0,00587265 $ 0,00587265 Мін. за 24 год $ 0,00592035 $ 0,00592035 $ 0,00592035 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00587265$ 0,00587265 $ 0,00587265 Макс. за 24 год $ 0,00592035$ 0,00592035 $ 0,00592035 Рекордний максимум $ 0,126194$ 0,126194 $ 0,126194 Найнижча ціна $ 0,00524898$ 0,00524898 $ 0,00524898 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,67%

Актуальна ціна Horizon (HRZ) становить $0,00589662. За останні 24 години HRZ торгувався між мінімумом у $ 0,00587265 і максимумом у $ 0,00592035, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HRZ становить $ 0,126194, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00524898.

Що стосується короткострокових результатів, то HRZ змінився на -- за останню годину, +0,39% за 24 години та на -8,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Horizon (HRZ)

Ринкова капіталізація $ 50,60K$ 50,60K $ 50,60K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56,48K$ 56,48K $ 56,48K Циркуляційне постачання 8,58M 8,58M 8,58M Загальна пропозиція 9 577 807,002004618 9 577 807,002004618 9 577 807,002004618

Поточна ринкова капіталізація Horizon — $ 50,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HRZ — 8,58M, зі загальною пропозицією 9577807.002004618. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56,48K.