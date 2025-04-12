Ціна Hord (HORD)
Поточна ціна Hord (HORD) сьогодні становить 0.00193558 USD з ринковою капіталізацією $ 490.55K USD. Ціна HORD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hord:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hord протягом дня — -3.02%
- циркуляційна пропозиція – 253.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hord до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hord до USD становила $ -0.0004030947.
За останні 60 днів зміна ціни Hord до USD становила $ -0.0007742910.
За останні 90 днів зміна ціни Hord до USD становила $ -0.001901944348932075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.02%
|30 днів
|$ -0.0004030947
|-20.82%
|60 днів
|$ -0.0007742910
|-40.00%
|90 днів
|$ -0.001901944348932075
|-49.56%
Останній аналіз цін Hord: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.26%
-3.02%
-7.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hord is a social DeFi protocol built on Ethereum, enabling key opinion leaders to monetize their strategies while crypto enthusiasts can invest in tokenized portfolios. Trading is executed on Hord’s proprietary order book DEX making use of L2 technology with STARK ZK-Rollups.
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