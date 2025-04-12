Сьогоднішня ціна Hord (HORD)

Поточна ціна Hord (HORD) сьогодні становить 0.00193558 USD з ринковою капіталізацією $ 490.55K USD. Ціна HORD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hord:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Hord протягом дня — -3.02%

- циркуляційна пропозиція – 253.42M USD

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