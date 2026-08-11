Сьогоднішня ціна Hoppy Token

Поточна ціна Hoppy Token (HOPPY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HOPPY до USD становить $ 0 за HOPPY.

Hoppy Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 57,080, з циркуляційною пропозицією у 420.69T HOPPY. Протягом останніх 24 годин HOPPY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HOPPY змінився на +0.08% за останню годину та на +0.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hoppy Token (HOPPY)

Ринкова капіталізація $ 57.08K$ 57.08K $ 57.08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57.08K$ 57.08K $ 57.08K Циркуляційне постачання 420.69T 420.69T 420.69T Загальна пропозиція 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Hoppy Token — $ 57.08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HOPPY — 420.69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57.08K.